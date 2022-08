Scuola: assunzioni docenti, ATA e dirigenti 2022/23

Spread the love

Definito il piano di assunzioni per l’anno scolastico 2022/2023, relativo all’inserimento a tempo indeterminato di docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. Secondo il piano Scuola proposto dal Ministro della PA Renato Brunetta, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco e dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, saranno assunti 94.130 docenti e 361 dirigenti scolastici, oltre a 422 insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo e 10.116 unità di personale ATA.Immissione in ruolo docenti 2022-2023: chi può fare domanda25 Luglio 2022A stabilire la timeline delle immissioni in ruolo del personale docente è stato il MIUR con la nota dello scorso 21 luglio, con procedure che si concluderanno entro il 10 agosto: operazioni ordinarie per le nomine entro il 2 agosto, dal 3 al 7 agosto, invece, assunzioni sulla base della call veloce. (pmi.it) urly.it/3ppnr