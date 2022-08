Video – Incendio nel deposito petrolifero cubano – 121 feriti – 17 vigili del fuoco dispersi

Spread the love

Pare he il colossale incendio sia stato provocato da un fulmine in un deposito di petrolio nella città di Matanzas, dove quattro esplosioni e fiamme hanno ferito 121 persone . 17 vigili del fuoco risultano dispersi. I vigili del fuoco stavano cercando di sedare le fiamme dove l’incendio è scoppiato durante un temporale venerdì notte.

Le autorità hanno detto che circa 800 persone sono state evacuate dal quartiere di Dubrocq, più vicino all’incendio.

Il governo ha affermato di aver chiesto aiuto a esperti internazionali di “paesi amici” con esperienza nel settore petrolifero. Il viceministro degli Esteri Carlos Fernández de Cossío ha affermato che il governo degli Stati Uniti ha offerto assistenza tecnica per sedare l’incendio.

i vigili del fuoco hanno bagnato i serbatoi intatti, cercando di mantenerli freschi nella speranza di impedire la propagazione del fuoco.

Il disastro arriva in un momento in cui l’isola, con una rete energetica obsoleta e la persistente carenza di carburante, ha dovuto affrontare crescenti difficoltà nel soddisfare l’aumento della domanda di energia in mezzo al forte caldo estivo.

il primo serbatoio conteneva circa 26.000 metri cubi di greggio, circa la metà della sua capacità, quando è stato colpito dal fulmine. Il secondo conteneva 52.000 metri cubi di olio combustibile.

