LIVINGSTON, Texas – Un’autocisterna/scoper monomotore Fire Boss si è schiantata sul lago Livingston, secondo quanto riferito da KHOU .

L’aereo è stato uno dei tanti che il Texas A&M Forest Service ha mobilitato per aiutare con gli incendi nell’area di Corrigan, in Texas.

Il pilota ha riportato ferite ed è stato salvato e portato a riva e subito soccorso e curato per le ferite riportate nello schianto