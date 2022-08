Spread the love

CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

Avviso di gara per l’affidamento del servizio di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti urbani differenziati prodotti nella Città di Civitavecchia e conferiti dai cittadini presso l’ecocentro di Civitavecchia – via a. flores snc.

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 35/22) da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo, termine presentazione offerte il 12/09/22, h. 12:00, per l’affidamento in oggetto per un valore di € 435.971,00 oltre IVA per la durata di un anno. Info su: https://civitavecchia-servizi-pubblici.acquistitelematici.it