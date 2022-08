Spread the love

Comune di Grottaferrata (RM)

Avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite – CIG 93618402C4.

Si rende nota l’indizione di procedura aperta (det. n. 1343/22) da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo (alias rialzo maggiore), termine presentazione offerte il 05/09/22, h. 12:00, per l’affidamento in oggetto per un valore di € 270.000,00 oltre IVA per la durata di un anno. Info su: https://grottaferrata.acquistitelematici.it