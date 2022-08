Capotreno aggredita ad Ancona: picchiata in una rissa tra viaggiatori

Spread the love

Ancona, 11 agosto 2022 – Ancora una aggresssione a un capotreno: una vera emergenza, ormai, che vede vittime lavoratori innocenti e spesso donne. Questa volta l’episodio è avvenuto sul treno regionale veloce Piacenza – Ancona 3921, nella tratta fra Marotta e Senigallia.

Per fortuna, questa volta non ci sono stati spettatori. “Un viaggiatore presente in treno ha allertato le forze dell’ordine che sono intervenute nella stazione di Senigallia arrestando gli aggressori“, raccontano ancora le segreterie regionali dei sindacati che esprimono “vicinanza e profonda solidarietà alla collega e le auguriamo di rimettersi presto e di poter superare quanto prima questa spiacevole esperienza”. (MSN.COM)