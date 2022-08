Elicottero cade in Valtellina: morto pilota, ferito 17enne

Spread the love

ANSA . Aveva 60 anni. Il passeggero 17enne è stato invece trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sarà l’inchiesta della Procura di Sondrio, guidata dal procuratore Piero Basilone, con le indagini affidate ai carabinieri, a fare piena luce sul tragico incidente aereo costato la vita al pilota. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta.

L’elicottero Robinson R22 è precipitato forse per un’improvvisa avaria e dopo avere tranciato, nella caduta, un cavo dell’alta tensione. Il velivolo è finito su un prato non lontano da alcune case. I Vigili del fuoco con i militari del Sagf della Guardia di finanza hanno estratto i due occupanti dal biposto e per il pilota, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Salvo, invece, il passeggero che era con lui: un giovane turista 17enne, che non è il figlio del pilota come si era ipotizzato in un primo momento. I rottami del velivolo sono stati sequestrati e l’intera area dove è avvenuta la tragedia è stata transennata.