Marsala, incendio doloso distrugge tre barche: l’autore ripreso dalle telecamere

Incendiate nella notte tre barche turistiche a Marsala di proprietà dell’ex consigliere comunale Davide Parrinello. Hanno preso fuoco tre imbarcazioni, la “Whitaker”, “Megazapitur” e “Acqua bus”, regolarmente iscritte nel registro navale dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala. Venivano utilizzate per i giri turistici delle isole, ma non solo ed in questo periodo le prenotazioni erano tante.

Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell’incendio: infatti le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il piromane ferirsi durante il rogo. Indagini in corso: non è escluso che l’autore del rogo si sia rivolto a qualche ospedale per farsi medicare.

Sul posto per spegnere le fiamme, sono intervenute 2 squadre operative dei vigili del fuoco, una da Marsala e l’altra da Trapani che hanno lavorato dall’1 alle 4 di stamane prima di avere ragione delle fiamme.