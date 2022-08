Reggio Emilia, incendio divampa in un’azienda a Casalgrande

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 10 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato presso un’azienda che produce ceramiche a Casalgrande. Il rogo ha interessato, in modo generalizzato, circa 200 bancali di piastrelle. La Sala operativa provinciale ha inviato sul posto quattro squadre che hanno impiegato circa un’ora per domare le vaste fiamme. L’intervento si è concluso alle 23.00 circa, con lo spegnimento definitivo di tutti i focolai prodotti dai materiali d’imballaggio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.