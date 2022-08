Alex e Corinna cadono nel dirupo con la moto: la tragedia dei due fidanzati di Bolzano, avevano 22 e 24 anni

Spread the love

i Valerio Salviani – Ancora uno schianto fatale in moto. Ancora due giovani vittime. Alex Höeller, 22 anni, bolzanino, e Corinna Bernard, 24 anni, di Lana, sono morti per un incidente sulla strada della Mendola, vicino a Bolzano. Erano fidanzati e stavano insieme dal 2014. La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio, attorno alle 14.30, all’altezza di una casa cantoniera. La moto, una Kawasaki, era guidata da Alex ed è finita fuori strada in prossimità di una curva. Caduti giù per un dirupo e sbalzati nel bosco, non hanno avuto scampo. Troppo gravi le lesioni riportate. A intervenire sono stati i vigili del fuoco e l’elisoccorso, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso.