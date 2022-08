Soccorsa un’escursionista di Torino infortunatasi in  un sentiero.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi nel primo pomeriggio sull’isola Palmaria (nel comune di Portovenere) per soccorrere un’escursionista di Torino infortunatasi in un sentiero. La turista stava scendendo verso il mare su un tratto molto scosceso quando è scivolata battendo la testa. La squadra dei Vigili del Fuoco, insieme ad un medico del 118, hanno immediatamente immobilizzato la ragazza su una tavola spinale e l’hanno calata fino al mare su una barella toboga. Una volta imbarcata sul gommone della squadra nautica dei Vigili del Fuoco è stata trasportata al molo Italia dove un equipaggio del 118 stava gia aspettando per portarla al Pronto soccorso.