Infortunio sul lavoro per un vigile del fuoco, trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore

Ieri mattina durante un intervento a Galliera, per cause ancora da accertare, un vigile del fuoco è caduto da una scala ed è stato soccorso dal 118. La squadra stava eseguendo un controllo di un tetto, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore in codice di media gravità.

“Facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione al capo squadra infortunato – ha commentato Leonardo Piol, coordinatore Fp Cgil Vigili del Fuoco Bologna – e ribadiamo con forza l’assoluta necessità di inserire i vigili del fuoco all’interno del sistema di garanzie dell’Inail e, come già evidenziato nelle nostre ultime vertenze, l’urgenza di colmare le pesantissime carenze di mezzi e organici in tutti i comandi della regione”. (bolognatoday.it)

