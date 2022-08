Lodi, concluso presso il Comando il tour per la pace per conto di Unicef

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 18 del 10 agosto, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi è terminato il tour per la pace dei due vespisti che per conto dell’Unicef hanno fatto circa 5000 km in giro per l’Italia dove hanno portato un messaggio di pace con la loro Pigotta in tutti i Comitati Unicef della penisola, il tutto alla presenza del Comandante Provinciale Ing. Giuseppe Di Maria, del Prefetto, Questore, Sindaco, Generale dei Carabinieri e del Vice Comandante della Guardia di Finanza.