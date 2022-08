Auto finisce fuori strada, morti quattro ragazzi tra i 18 e 19 anni

Spread the love

uattro ragazzi sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto in provincia di Treviso, all’altezza del civico 10 di via Cordignano a Godega di Sant’Urbano. Avevano tutti tra i 18 e i 19 anni

Come racconta Alvise Wollner su TrevisoToday, le vittime sono Daniele De Re, 18 anni, Xhuliano Kellici, 19 anni, residente a Cordignano, Daniele Ortolan di Orsago e Marco Da Re di Caneva, in provincia di Pordenone (entrambi 19enni). I quattro erano a bordo di una Volkswagen Polo quando, poco dopo le due di notte all’altezza di una curva, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato che costeggia la strada. Lo schianto è stato fatale. (today.it)