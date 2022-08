Lavagna: scoppia incendio, uno dei volontari precipita in un dirupo

Spread the love

Stamattina alle 5.30 circa è divampato un incendio a Lavagna nella collina di Santa Giulia. Alcuni volontari in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco sono accorsi per cercare di limitare le fiamme. Uno di loro, un giovane milite della Croce Rossa, è scivolato in un dirupo finendo la corsa dopo oltre quaranta metri. Ai vigili del fuoco di Chiavari si è unita una squadra di colleghi di Genova specializzata in tecniche alpinistiche per recuperare il volontario ferito. Alle 8 le operazioni s ono in corso. Sul posto il 118 di Lavagna e i carabinieri forestali per capire l’origine del fuoco non certo dovuto ad autocombustione. Una squadra di vigili del fuoco è ancora impegnata a spegnere il rogo favorito dalla siccità. (LEVANTENEWS.IT)