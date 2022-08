Preso ladro acrobata. Ma servono i pompieri

Spread the love

Gli agenti delle Volanti lo hanno intercettato mentre si stava arrampicando sul balcone di un appartamento, i vigili del fuoco invece sono intervenuti per farlo scendere e consegnarlo alla polizia. E’ andato così in scena l’arresto di un cinese di 45 anni, clandestino, che stava cercando di mettere a segno un furto all’interno di un appartamento in zona Pratilia, in via 25 Aprile, nel cuore della notte fra venerdì e sabato.

L’uomo, colto in flagranza di furto, è stato sorpreso ed arrestato dalla polizia, che intorno alle 4 di notte stava svolgendo il consueto lavoro di controllo del territorio. Attività di controllo che viene intensificata soprattutto durante il periodo estivo e anche nelle zone della periferia proprio per contrastare i colpi di ladri che scelgono appartamento e case vuote per l’esodo dei proprietari verso le mete delle vacanze. Così l’altra notte i poliziotti di una Volante, in attività di controllo del territorio, mentre stavano transitando lungo la via 25 Aprile, hanno visto nel buio la sagoma di un uomo che sporgeva fuori un balcone di un alloggio al terzo piano di un condominio. L’uomo era intento ad armeggiare intorno ad una finestra su di una tapparella abbassata. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti che nel frattempo hanno trovato poco distante una scala estensibile. Il collegamento è stato immediatamente chiaro: quell’uomo l’aveva utilizzata per arrampicarsi fino al terzo piano della palazzina. (LANAZIONE.IT)