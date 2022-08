A fuoco tre auto dei soccorritori del 118: si indaga

Spread the love

Sarebbe di origine dolosa l’incendio sviluppatosi alle prime ore del giorno in via delle Industrie, periferia orientale di Napoli, e che ha coinvolto tre autovetture che – stando ai primi rilievi di polizia – apparterrebbero a soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto materiale dato alle fiamme: di qui l’ipotesi che il rogo possa essere di matrice dolosa. Non ci sono feriti. Sull’episodio indaga la polizia intervenuta con le volanti. (ILFATTOREVESUVIANO.IT)