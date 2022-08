L’ultimo saluto a Piero Angela: funerali laici e camera ardente in Campidoglio

Spread the love

ultimo saluto a Piero Angela si terrà a Roma, città in cui ha vissuto per decenni e cui era profondamente legato. I funerali laici dell’iconico giornalista, conduttore e divulgatore scientifico, morto il 13 agosto a 93 anni, si terranno martedì 16 agosto alle 16, e saranno preceduti da una camera ardente allestita in Campidoglio a partire dalle 11,30. L’assessore alla cultura Miguel Gotor, che presenzierà alla cerimonia, accoglierà il feretro alle ore 10.30. La sala della Protomoteca sarà aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 19.00. È raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2.

L’Italia intera si prepara quindi a dire addio ad un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel panorama scientifico e culturale italiano, e anche da Roma, città che lo aveva accolto 50 anni fa, sono arrivate moltissime manifestazioni di vicinanza alla famiglia e di dolore per una perdita incolmabile. (ROMATODAY.IT)