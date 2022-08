Vigevano, pitone in fuga catturato: morde vigile del fuoco

Spread the love

Viegvano (Pavia) – Morso da un pitone fuggito sul tetto. Un vigile del fuoco è andato in ospedale dopo l’operazione di salvataggio andata a buon fine, vittima di un infortunio che per fortuna non ha comunque avuto gravi conseguenze. L’uomo, cinquantenne di Vigevano, al pronto soccorso è stato medicato e dimesso con pochi giorni di prognosi. È successo ieri mattina, in corso Novara a Vigevano. I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta degli stessi proprietari del serpente, un esemplare di pitone albino, che fuggendo dall’abitazione era finito sul tetto.

Come per altri animali domestici che si vanno a inerpicare in punti non accessibili in sicurezza dai padroni, anche per il pitone i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno portato a termine con successo il salvataggio, recuperandolo e restituendolo ai proprietari. Non è stata comunque un’impresa facile, anche perché il pitone non è parso proprio intenzionato a lasciarsi catturare tanto che ha reagito con uno scatto brusco e morsicando a una mano uno dei suoi salvatori, una ferita risultata lieve nonotante la dentatura “a uncino” del rettile. (ilgiorno.it)