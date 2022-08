Intrappolata con il suo cane in un vascone d’acqua a La Maddalena: in azione i vigili del fuoco

Spread the love

OLBIA. La squadra del Distaccamento di La Maddalena intorno alle 20.40 è intervenuta a La Maddalena, in Loc. Puzzoni, per il salvataggio di un cane di taglia media caduto all’interno di un vascone d’acqua e della sua proprietaria, che nel tentativo di recuperare l’animale, si era calata all’interno del vascone non riuscendo più a risalire.

I vigili del fuoco, dopo un’ora e trenta circa, sono riusciti a salvare la donna e il cane, recuperati utilizzando tecniche S.A.F. (speleo-alpino-fluviali) senza nessuna conseguenza per nessuno. (olbianotizie.it)