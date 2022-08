Maltempo, ad Avellino tetto strappato dal vento precipita sulla scuola dell’infanzia

Spread the love

Il maltempo nella notte si è abbattuto violentemente sulla provincia di Avellino, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 30 interventi di soccorso. Nella città di Avellino, in via Ferrante, il forte vento ha addirittura strappato una copertura in lamiere di un edificio facendola precipitare su una scuola per l’infanzia. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, anche perché le strutture scolastiche sono chiuse in questo periodo e non si conta alcun ferito. – FANPAGE.IT)