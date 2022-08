New York – tre vigili del fuoco feriti in un incendio – uno è grave

Spread the love

NEW YORK – Tre vigili del fuoco dell’FDNY e un civile sono rimasti feriti in un incendio scoppiato in Max 1 Discount su Roosevelt Ave. vicino alla 111th St. a North Corona intorno alle 17:25, Tutti e quattro sono stati portati negli ospedali locali.

Le autorità hanno detto che 138 vigili del fuoco di 33 unità hanno risposto all’incendio, che ha impiegato quasi due ore per estinguerlo. La causa dell’incendio è sotto inchiesta, ha detto un portavoce dell’FDNY.