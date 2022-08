Tragedia a Trivento, 84enne muore schiacciato dal trattore

Spread the love

Stava lavorando a bordo di un trattore nel terreno di sua proprietà quando, probabilmente a causa di una distrazione o per il fondo sconnesso, il mezzo si è ribaltato ed è finito in un dirupo travolgendolo. Vittima dell’ennesimo incidente nei campi un uomo di 84 anni di Trivento. La tragedia è avvenuta in contrada Quercia Piana dove l’anziano, vedovo da qualche anno, viveva da solo. A lanciare l’allarme, nella giornata di ieri, è stato il figlio che non trovandolo in casa ha allertato i carabinieri e i vigili del fuoco. Con molta probabilità – stando alle prime ricostruzioni – l’incidente si sarebbe verificato nella serata di mercoledì. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Campobasso, insieme ai carabinieri della Compagnia di Bojano. Le operazioni si sono però rivelate molto complicate: il trattore è finito in una zona impervia difficilmente raggiungibile dalle gru del 115 – primopianomolise.it –