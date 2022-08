Video – Ucraina: 17 morti a Kharkiv, nuovo incendio in un deposito di munizioni russo.

Spread the love

È salito ad almeno 17 morti ed oltre 40 feriti il bilancio del bombardamento russo su un complesso residenziale nella città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Nelle ultime ore i soccorritori hanno trovato altri sette corpi tra le macerie. Tra le vittime, stando alle autorità locali, c’è anche un bambino di 13 anni. Quattro persone sono invece state salvate dalle macerie.

Giovedì due villaggi russi sono stati evacuati dopo che un incendio è scoppiato in un deposito di munizioni vicino al confine con l’Ucraina. Non sono state segnalate vittime L’incendio arriva pochi giorni dopo le esplosioni in un deposito di munizioni in Crimea. Il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver schierato aerei da guerra armati con missili ipersonici di ultima generazione a Kaliningrad. l’exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensioni con Bruxelles (it.euronews.com)

