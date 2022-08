Incidente sull’Aurelia . otto occupanti estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Inizio di weekend con molto movimento per i Vigili del fuoco del litorale. Alle ore 02.10 i Vvf di Cerveteri sono intervenuti per un incidente stradale al chilometro 31 della Statale Aurelia dove due auto di media cilindrata hanno violentemente impattato tra loro rovinando fuori strada.

All’interno delle vetture c’erano complessivamente 8 occupanti tra i quali una bimba di circa dieci anni. Appena arrivati sul posto, i Vigili del fuoco, hanno estratto dalle lamiere gli occupanti delle autovetture e li hanno affidati alle cure del personale sanitario delle varie ambulanze giunte sul posto, in seguito hanno messo in sicurezza le auto e la carreggiata.



Gli uomini della caserma Bonifazi, a Civitavecchia, alle ore 07 circa si sono recati in corso Centocelle per la parziale caduta del solaio di un’attività commerciale. Fortunatamente il crollo è avvenuto nella notte e di conseguenza non si è registrato nessun ferito. – fiumicino-online.it