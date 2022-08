Largo Preneste, morto un uomo travolto dal tram 19

Spread the love

A largo Preneste un uomo è stato travolto sui binari dal tram 19 ed è morto una volta arrivato in ospedale. Una tragedia avvenuta intorno alle 22 circa di sabato 20 agosto 2022, all’altezza dell’incrocio con via Prenestina. L’identità è ancora da identificare. A dare l’allarme è stato il macchinista Atac che ha fermato il mezzo subito dopo l’impatto.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada e fatto i rilievi scientifici. I pompieri hanno lavorato per ore per recuperare il corpo dell’uomo poi portato in urgenza all’ospedale Vannini prima e poi al San Giovanni dove, dopo una operazione, è morto. – abitarearoma.it