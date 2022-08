Accoltellati nel parcheggio del Piper: in tre finiscono all’ospedale

Spread the love

Sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi da parte dei carabinieri di Verona. Fondamentali saranno le testimonianze delle tre vittime dell’aggressione: oltre ai due giovani dimessi, uno con trenta giorni di prognosi e l’altra con dieci, un altro ragazzo è ancora in ospedale in attesa di referto.

Accoltellati nel parcheggio del Piper, il noto locale sulle Torricelle. Una lite per futili motivi che sabato notte ha spedito in ospedale un ragazzo e una ragazza, quasi illesa la seconda giovane. All’arrivo in ospedale per una è stata stabilita una prognosi di 30 giorni, per un altro di dieci. – (larena.it)