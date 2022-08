Recupero di un cane caduto in un dirupo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Distaccamento di Clusone- Intervento nel Comune di Castione della Presolana , nei pressi del bivacco Città di Clusone , alle pendici della Presolana , usciti su richiesta di una Signora il cui cane ė caduto in un dirupo . Raggiunto prima il Rifugio Baita Cassinelli col fuoristrada e dopo circa 45 minuti di cammino raggiungevamo il bivacco , al nostro arrivo il cane era sul sentiero in parte al bivacco ma era ferito e con sospette fratture , non si reggeva sulle zampe , avvolto in un telo veniva caricato sulla Barella Kong e lo trasportavamo al fuoristrada e poi sul provinciale dove lo affidavamo alla proprietaria che lo trasportava dal veterinario di fiducia x radiografie ecc . Usciti alle 13,37 rientrati alle 18,49 .