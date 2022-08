Regione Lazio, al via la seconda tranche assunzioni CPI

Spread the love

Pubblicati sul sito della Regione Lazio gli avvisi pubblici per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato presso i Centri per l’Impiego del Lazio, si tratta della seconda tranche di assunzioni previste e autorizzate in capo alle Regioni dalla legge 145/2018 art. 1, cc. 258 e ss., con il Governo Conte I, che ha disposto il finanziamento delle assunzioni allo scopo di consolidare l’attività dei CPI in Italia attraverso l’utilizzo di quota parte del fondo del reddito di cittadinanza. – (linchiestaquotidiano.it)