Rinvenuta la persona dispersa al Piano di Novacco – viva e in buono stato di salute

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

La SO115 del comando di Cosenza comunica che alle ore 18.00 circa è stata rinvenuta la persona dispersa in loc Piano di Novacco nel comune di Saracena. La stessa è in vita ed i vigili del fuoco stanno provvedendo per il recupero in zona impervia.

Il ritrovamento da parte del soccorso alpino della Guardia di Finanza

Procedono le operazioni di soccorso da parte delle unità SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco per il recupero del 74enne. La persona è viva, in buono stato di salute ma visibilmente provato dalla disavventura. Si sta provvedendo a trasportare il malcapitato in zona sicura dove ad attendere vi è il personale sanitario del Suem118.