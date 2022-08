Tamponamento tra tre auto a Poviglio: cinque feriti, due sono gravi.

Spread the love

L’incidente si è verificato poco prima delle 13 lungo via Romana. Coinvolti anche tre minori di 1, 7 e 10 anni. Rilievi affidati alla polizia locale Bassa Reggiana, sul posto anche i vigili del fuoco

POVIGLIO (Reggio Emilia) – Sono al vaglio degli agenti della polizia locale unione Bassa Reggiana le cause del grave incidente verificatosi poco prima delle 13 odierne lungo via Romana, all’altezza del civico 52.

Stando alle prime ricostruzioni, si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre vetture su cui viaggiavano sette persone in tutto, tra cui tre minori di 1, 7 e 10 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con ambulanze, automediche ed elicotteri: le bambine di 7 e 10 anni sono state portate in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove sono poi state ricoverate in Rianimazione; oltre Enza è stata accompagnata una terza persona, una donna di 28 anni, con traumi di media gravità mentre altri due passeggeri, tra cui il bimbo di 1 anno, sono stati trasportati al Santa Maria Nuova con qualche escoriazione. – (reggionline.com)