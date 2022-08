Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Presso il Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania si sta svolgendo un corso speciale per patenti ministeriali terrestri, di 2 e 3 categoria.

I corsisti, vigili del fuoco in prova giunti quasi alla conclusione del loro percorso di formazione d’ingresso, imparano a condurre i mezzi pesanti di soccorso in emergenza.

Per questo è richiesta molta attenzione e professionalità che gli viene trasmessa dall’impegno e dalla cura che gli istruttori professionali di guida gli dedicano, durante ogni fase del corso che prevede, tra l’altro, una settimana di formazione per la guida su terreno fuoristrada.

Questo modulo di “guida su terreno non preparato” si è già svolto in un apposito campo di addestramento in provincia di Ragusa.

Il corso è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Catania, Enna, Messina, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa che hanno messo a disposizione i mezzi pesanti necessari alle guide, per affiancarli a quelli già presenti al Centro di Formazione di Catania.