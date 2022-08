Dov’è il fuoco?’: I vigili del fuoco aiutano il bambino che si è bloccato il collo nel vasino mentre la mamma dormiva

Spread the love

ADELAIDE, AUSTRALIA: – Un bambino è rimasto coinvolto in una situazione divertente ma problematica dopo che sua madre si è addormentata. Wyatt Taylor ha dovuto fare un pisolino con sua madre Courtney giovedì 25 agosto, ma invece ha fatto qualcosa di malizioso che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il bambino di un anno si è incastrato il collo in un vasino appeso al pensile di sua nonna. Dopo che Courtney si è svegliata, ha trovato il bambino in una situazione molto strana. Per prima cosa ha cercato di toglierlo dal collo di suo figlio con l’aiuto della nonna di Wyatt, Donna, ma non ci è riuscita. (tebigeek.com)