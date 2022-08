Peschiera del Garda: scontro tra un auto e una moto, bilancio tragico 1 morto 3 feriti.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Questa notte, alle 2.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolti 1 vettura e 1 moto. Lo scontro è avvenuto nel comune di Peschiera del Garda sulla SR 249 Gardesana all’incrocio con via Derna.

A perdere la vita un giovane di 23 anni che era alla guida della moto, ferito il passeggero, ferite anche le due ragazze che viaggiavano a bordo della vettura.

I pompieri giunti da Bardolino, con un mezzo e 5 uomini, hanno lavorato per spegnere le fiamme dei due mezzi, che dopo l’impatto hanno preso fuoco, successivamente hanno operato per mettere in sicurezza l’area interessata e ripristinare la viabilità.

Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto oltre ai sanitari anche carabinieri della locale stazione per le indagini sulla dinamica. Le operazioni si sono concluse intorno alle 6 di questa mattina.