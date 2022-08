Fiamme e paura, va a fuoco una palazzina: 7 famiglie restano senza casa

Spread the love

Fiamme e paura (ma nessun ferito) giovedì mattina in Via Roma a Dello, in una palazzina non lontana dal centro del paese: l’incendio è divampato da un appartamento disabitato, al terzo piano, ma le cause non sono ancora note. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 dagli stessi residenti, che sono riusciti tutti a mettersi in salvo, anche grazie al provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco.

Il bilancio è comunque drammatico, con la palazzina dichiarata (per ora) inagibile e ben 7 famiglie sfollate, in tutto 15 persone che saranno ospitate da parenti o in alloggi messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme: sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Brescia, Chiari, Orzinuovi e Verolanuova. (bresciatoay.it)