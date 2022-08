Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e una squadra della Centrale di Bergamo intervengono per un incendio tetto Nembro in via Lonzo intorno alle 15. Hanno preso fuoco i pannelli solari situati sul tetto compromettendo circa 70mq di superficie, i vvf spente le fiamme hanno messo in sicurezza e hanno bonificato l’area interessata.