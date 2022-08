Pragelato (Torino), colpiti da un fulmine: morti due ciclisti, uno era il presidente della Balocco

Spread the love

Due ciclisti in mountain bike sono stati trovati a Pragelato, in Val Chisone, fra le montagne nel Torinese. Secondo il Soccorso alpino, sarebbero stati colpiti da un fulmine. La chiamata di emergenza è stata effettuata da un automobilista di passaggio, nei pressi del rifugio dell’Assietta. Vani i soccorsi dell’eliambulanza. Una delle due vittime è il 56enne Alberto Balocco, presidente e amministratore delegato dell’industria dolciaria fondata dal nonno Aldo nel 1927. L’altra vittima è il 55enne Davide Vigo, originario di Torino e residente in Lussemburgo. (msn.com/it)