Rezzato, tragico schianto nella notte: muore una 19enne di Nuvolento

Spread the love

E’ accaduto intorno all’1 di questa notte a Rezzato, lungo via Garibaldi (all’altezza dell’incrocio con via Matteotti). La dinamica esatta dei fatti è ancora da verificare. La certezza è che la potente moto su cui viaggiavano un 22enne e una 19enne si è scontrata con la Jeep guidata da un 25enne

L’impatto è stato violentissimo e i motociclisti sono stati sbalzati a diversi metri di distanza dai mezzi. Sul posto – oltre a Stradale e Vigili del fuoco – sono intervenute due ambulanze e l’automedica. Il 22enne è stato ricoverato in codice giallo al Civile, mentre per la 19enne – residente a Nuvolento – non c’è stato nulla da fare. Illeso, invece, il conducente dell’auto. (bsnews.it)