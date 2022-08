Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco con l’elicottero Drago 124 per recuperare un giovane disperso, nel pomeriggio di ieri, in una zona impervia in località Campo Cecina (MS).

Localizzato dagli elisoccoritori, il giovane è stato raggiunto e poi accompagnato in luogo sicuro

VIDEO