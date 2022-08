Oggi Acquaviva dà l’addio a Luciano

Spread the love

La notizia della morte di Luciano Mercuri, ex vigile del fuoco di Acquaviva Picena, che aveva prestato servizio per decenni nel distaccamento di San Benedetto, dove oggi opera il figlio Simone, ha destato profonda commozione.

Luciano ha perso la vita, all’età di 71 anni, in un tragico infortunio sul lavoro, nella sua azienda di campagna in comune di Montefalcone Appennino, località Faveto, in provincia di Fermo, accaduto nella giornata di mercoledì, luogo d’origine dove l’ex pompiere era solito trascorrere le sue giornate.

Non vedendolo rincasare i familiari si sono preoccupati ed hanno dato l’allarme. Verso mezzanotte i colleghi del fermano insieme ai carabinieri e al personale del 118, l’hanno trovato privo di vita a seguito del ribaltamento del suo trattore che stava impiegando per trinciare le erbacce lungo una scarpata. Luciano ha lasciato la moglie Maria Pia, i figli Simone, Tania e Morena, i fratelli Tonino e Valentina, il genero Pierluigi, la nuora Alessia ed i nipoti.

La salma, che era stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, è stata mesa a disposizione dei familiari nella mattina di ieri. Il rito funebre avrà luogo alle 16,30 di oggi nella Chiesa parrocchiale di San Niccolò di Bari di Aquaviva Picena, dove Luciano abitava con la sua famiglia.

Dopo le esequie il feretro sarà traslato nel cimitero di San Benedetto per la cremazione. Al rito funebre parteciperanno i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e l’amministrazione comunale di Acquaviva dove Luciano, anni fa, era stato anche consigliere comunale. – (ilrestodelcarlino.it)