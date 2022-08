Pescantina: intervento di soccorso per ciclista caduto lungo l’argine del fiume Adige.￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nel pomeriggio di ieri, 26 Agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Nassar nel comune di Pescantina per soccorso persona. Intorno alle ore 16. 30, un ciclista 71enne tedesco che stava percorrendo un sentiero lungo l’argine del fiume, perdeva il controllo della propria bicicletta rotolando giù per circa 3 metri tra i rovi, fermandosi a pochi centimetri dall’acqua.

Alcuni passanti dopo aver dato l’allarme al 115 si prodigavano per per assicurare, con una corda, l’uomo in attesa dei soccorsi. I vigili del fuoco, partiti da Verona con 2 mezzi e 7 uomini, giunti sul posto calavano in acqua un operatore SAF (speleo alpino fluviale) che si occupava di liberare dai rovi e vincolare l’uomo per evitare che scivolasse in acqua. Altri pompieri posizionavano, sulla vegetazione, la scala italiana che, utilizzata come passerella, permetteva al ciclista di poter risalire. Portato sul sentiero l’uomo veniva affidato alle cure dei sanitari per essere medicato.

Recuperata anche la bicicletta il ciclista, al termine dei controlli sanitari, poteva far rientro alla propria abitazione. Le operazioni di soccorso si concludevano intorno alle ore 17.30. CSE David D’Aprile Co.Em. CDV – Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona