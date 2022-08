Scoppia incendio al cinema, intervento in sala dei vigili del fuoco

Spread the love

CASERTA. Dalle ore 19:00 di ierri sera una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dalla sede centrale del Comando è intervenuta in via Falcone nel comune di Caserta allertati da alcuni passanti che vedevano uscire del fumo dalla sala cinematografica Duel, attualmente chiusa per ferie.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un incendio sviluppatosi all’interno della struttura che ha coinvolto l’ingresso ed una delle sale cinematografiche.