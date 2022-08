Cadavere all’interno di un auto in fiamme ritrovato questa notte

Spread the love

LAMEZIA TERME – Il corpo di un anziano è stato rinvenuto carbonizzato nella notte tra sabato e domenica nella sua auto a Lamezia Terme. Il cadavere dell’uomo era all’interno di una Daewoo Matiz in via Giuseppe Conte, contrada Richetti, periferia est della città del città della Piana.

A far scattare l’allarme una telefonata giunta attorno alle 4 della mattina al comando dei vigili del fuoco di Lamezia Terme. Arrivati sul posto i pompieri hanno trovato l’auto avvolta dalle fiamme con all’interno il corpo della vittima. Sul posto sono poi entrati in azione i vigili del fuoco del nucleo investigativo antincendi che stanno effettuando i rilievi del caso. In azione anche gli agenti della polizia scientifica che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto avvenuto (quicosenza.it)