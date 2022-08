Papa Francesco a L’Aquila, visita al Duomo col caschetto dei vigili del fuoco

Spread the love

Papa Francesco ha visitato a L’Aquila l’interno del Duomo ancora inagibile e in via di restauro dopo il terribile terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese la notte del 6 aprile del 2009. Accompagnato dai tecnici, dalle autorità locali e dall’arcivescovo della città, card. Giuseppe Petrocchi, Papa Francesco è stato accompagnato all’interno del luogo di culto ed ha indossato un caschetto protettivo dei vigili del fuoco ascoltando attentamente le spiegazioni sullo stato del restauro. (TGCOM24)

L’Aquila, la visita di Papa Francesco per la Perdonanza Celestiniana: “Aquilani, gente resiliente”

Una visita speciale a L’Aquila: Papa Francesco ha visitato, questa domenica, la città abruzzese in occasione della 728esima edizione della Perdonanza Celestiniana, dal 2019 riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco.

Il Pontefice è arrivato in Abruzzo in elicottero, dal Vaticano, con un piccolo ritardo causato dal maltempo e dalla nebbia, raccontato dallo stesso Papa durante l’omelia: “Non potevamo atterrare, c’era nebbia fitta, tutto scuro, non si poteva, il pilota dell’elicottero girava, girava, e alla fine ha visto un piccolo buco ed è entrato lì, ci è riuscito. Un maestro!”