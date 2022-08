Bimbo morto sulla giostra a 6 anni, scivola dal sedile e viene sbalzato via. Era seduto in un posto per adulti

Spread the love

Era più alto dei bambini della sua età e per questo gli era stato assegnato un posto “da grandi” nella sua giostra preferita. Una scelta che però gli è stata fatale. Il piccolo Eugene Mahuariki, 6 anni è scivolato via dal sedile della giostra appena partita ed è stato sbalzato via mentre la macchina era in funzione. Sulla sua morte, avvenuta nel 2017 ora è in corso un’inchiesta in Australia. (msn.com/it)