Bravata a Limone: saltano giù in corsa dall’Ape rubata che vola nel burrone

L’altra notte dopo essersi impossessati di un’Ape parcheggiata in località Campaldo alle spalle dell’abitato di Limone, due giovani di nazionalità straniera residenti a Tremosine sono saliti a bordo del mezzo provando a percorrere un tratto di strada

Probabilmente in stato di ebbrezza non sono forse riusciti a controllare il mezzo durante la discesa e vista l’impossibilità a non poterlo governare sono usciti precipitosamente dall’abitacolo abbandonandolo. Dopo aver provocato qualche danno alle cose durante il percorso, l’Ape ha finito la sua corsa schiantandosi rovinosamente nel greto in secca del torrente Pura.