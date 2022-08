Cadavere carbonizzato nel bagagliaio di un’auto in fiamme: è giallo a Cologne

Spread the love

Il corpo di una persona è stato rinvenuto nel bagagliaio di un’auto in fiamme nella campagna tra Cologne e Palazzolo, in prossimità di via Albarello. L’allarme è scattato attorno alle 13.30: l’intervento dei Vigili del Fuoco di Chiari e Palazzolo per domare il rogo avrebbe portato, stando alle prime informazioni raccolte, alla macabra scoperta di quello che si prefigura come un probabile omicidio. (giornaledibrescia.it)