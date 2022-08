Cuba – finalmente domato il suo grande incendio nei locali del deposito di carburante – le fiamme avevano rincominciato a ardere – un pompiere morto e 14 dispersi

Spread the love

Enormi nuvole di vapore si sono alzate mercoledì dal più grande deposito di carburante di Cuba a Matanzas mentre vigili del fuoco, elicotteri e barche hanno versato acqua e schiuma sui resti fumanti del più grande incendio nella storia dell’isola.

Il carbone nero ricoperto di cenere bianca è rimasto rovente dopo che le fiamme si sono spente. Un pompiere è stato confermato morto e 14 sono rimasti dispersi nell’esplosione.

“Ora possiamo dire che l’incendio è controllato”, ha detto ai media sulla scena il tenente colonnello Alexander Avalos, vice capo dei vigili del fuoco che stanno affrontando l’incendio. “Già oggi ci sentiamo più sereni anche se dobbiamo ancora (completamente) spegnerlo e non sarà oggi”.

Il deposito fa parte del porto di Matanzas Super Tanker, il più grande per ricevere importazioni di petrolio greggio e carburante. Il greggio pesante cubano, così come l’olio combustibile e il diesel immagazzinati a Matanzas in 10 enormi serbatoi, sono utilizzati principalmente per generare elettricità sull’isola.

Un fulmine ha colpito un serbatoio di carburante venerdì sera. Un incendio si è propagato a un secondo entro domenica e lunedì ha inghiottito l’area dei quattro serbatoi, provocando enormi esplosioni, nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco locali supportati da rinforzi, attrezzature e rifornimenti messicani e venezuelani.

Alcuni residenti locali che sono stati evacuati nelle case di amici e familiari sono tornati mercoledì nonostante gli ammonimenti del governo di restare.