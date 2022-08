Delhi Fire Service sta addestrando le donne nei cluster JJ per assistere i vigili del fuoco nelle situazioni di emergenza  

Spread the love

La signora Begam è addestrata nelle tecniche antincendio di base ed è in grado di affrontarle alla fine senza farsi prendere dal panico..

È una delle 200 donne che si sono sottoposte all’addestramento all’inizio di questo mese per conoscere alcune tecniche di base per gestire tali situazioni insieme alle cose da fare e da non fare delle misure di sicurezza antincendio.

I vigili del fuoco, BSES e Mehar Charitable Trust, una ONG, hanno firmato un memorandum d’intesa all’inizio di questo mese con l’idea di creare consapevolezza e formare le persone a controllare gli incendi utilizzando le risorse disponibili a casa.

Dopo aver completato la formazione, ogni donna riceve un certificato. Il DFS ha finora addestrato due gruppi di 200 donne