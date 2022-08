Fa inversione a U in autostrada A1/ “Me lo ha detto il navigatore”: patente ritirata

Spread the love

ncora una volta viene data la “colpa” al navigatore. Dopo il caso della giovane donna in pattini a rotelle in autostrada a Savona, questa volta è accaduto sulla A1. Protagonista è uno spericolato automobilista straniero alla guida di un suv di colore bianco il quale mentre si trovava sull’autostrada in direzione Roma ha pensato bene di compiere una inversione a U. Un gesto spregiudicato con il quale ha messo seriamente a rischio auto e tir in arrivo i quali sono stati costretti a improvvisare pericolosissime frenate. L’uomo alla guida del mezzo è stato immortalato dalle telecamere e come riferisce l’agenzia di stampa Ansa è stato successivamente fermato da pattuglie della Polizia stradale della Sottosezione di Roma nord e della Sezione di Viterbo, prontamente allertate. – (ilsussidiario.net)